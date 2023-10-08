رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم لإسرائيل "كل دعم" تحتاجه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، يوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.

وقال مكتب سوناك إن رئيس وزراء بريطانيا أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن ستقدم "أي دعم تحتاجه إسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وأضاف مكتبه "أوضح رئيس الوزراء سوناك العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد في معارضة هذه الهجمات المروعة".

وأفاد بأن "رئيس الوزراء نتنياهو شكر رئيس الوزراء لدعم المملكة المتحدة".

وأشار البيان إلى أن سوناك أكد التزامه تجاه الجالية اليهودية داخل المملكة المتحدة.

وفجر السبت، أعلنت حركة حماس بدء عملية طوفان الأقصي وأطلقت قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وشهدت المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، كما سيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي بدء عملية السيوف الحديدية وشن غارات على القطاع.