نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:34 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن رد إسرائيل على هجوم حماس سيغيّر الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم المباغت الذي بدأ السبت. ولم يوضح البيان ماذا يقصد "بالتحديد" نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان: "ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا. لقد بدأنا للتو حملة الرد".

وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، "وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة".

وخاطب نتنياهو الإسرائيليين: "الدولة ستقدم كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بحزم لأننا سنغير الشرق الأوسط. أنا أعانقكم وأعانق السكان، نحن جميعا معكم وسنهزمهم بقوة، الكثير من القوة".