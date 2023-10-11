نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يوضح سبب خطورة الوضع في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن خطورة الوضع في الشرق الأوسط تكمن في مع تصعيد الصراع، مما قد يؤدي إلى تجاوزه منطقة الصراع الحالية.

وقال بيسكوف، معلقا على دعوات ضرب إيران: "الوضع مقلق جدا، من المحتمل أن تكمن الخطورة في تجاوز الصراع منطقة التصعيد الحالية".

وتابع: "الآن من المهم جدا أن تحافظ الأطراف على ضبط النفس، ويجب أن يباشر الأشخاص الذين لديهم الخبرة السياسية في عملية التسوية".

ونفى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وقال خامنئي إن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".

