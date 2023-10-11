العالم اليوم - أسعار الذهب ترتفع بعد تصريحات للفيدرالي تميل إلى التيسير

انتم الان تتابعون خبر أسعار الذهب ترتفع بعد تصريحات للفيدرالي تميل إلى التيسير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، الأربعاء، مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأميركية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.

وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو "التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأميركية".

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أتلانتا، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس "من الممكن" ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582 بالمئة مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

التغير في الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 1132 بتوقيت غرينتش إلى 1871.90 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1886.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.95 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1161.44 دولار.