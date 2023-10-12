العالم اليوم - بلينكن: ما قامت به حماس يذكرنا بأفعال داعش

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وإن أفعالها تعيد ذكريات داعش.

وجمع مؤتمر صحفي ظهر الخميس، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ووصف نتنياهو هجمات حماس بالـ"بربرية"، مشيرا إلى أن "حماس تمثل داعش وكما تم القضاء على داعش سنقضي على حماس".

وأضاف نتنياهو: "الأيام القادمة ستكون صعبة لكن الجانب الحضاري سينتصر".

ومن جهته، بدأ بلينكن بالحديث عن جذوره اليهودية: "وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط بل كيهودي فر أجداده من القتل".

وقال بلينكن إن بلاده لن "تقبل قتل الأطفال والمدنيين في إسرائيل من قبل حماس".

وأيد بلينكن تشبيه نتنياهو لحركة حماس بداعش قائلا: "ما قامت به حماس هو نفس أفعال داعش".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها.

وختم بقوله: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه".