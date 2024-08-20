نتنياهو: الحرب على غزة مستمرة حتى القضاء على حماس وتفكيك قدراتها العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

القضاء على حركة حماس

وخلال اجتماع مع عائلات المحتجزين في أحداث 7 أكتوبر 2023، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "هدفنا الأساسي هو القضاء على حماس وتحقيق النصر، ونحن نقترب من ذلك تدريجيًا. خلال هذا الوقت، تمكنا من تصفية قائد الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، بالإضافة إلى عدد من القادة الآخرين، نحن نستخدم كل ما لدينا من قوة لتفكيك نظام حماس وقدراتها العسكرية، والتقدم في هذا المسار مستمر".

اسرائيل تبذل جهودها لإعادة المحتجزين بحركة حماس

وأضاف نتنياهو: "في الوقت ذاته، نواصل بذل الجهود لإعادة المحتجزين بشروط تتيح إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن في المرحلة الأولى من الصفقة".

وتابع قائلًا: "أعلن بوضوح أن هذا هو الهدف الذي حددته. ومع ذلك، يجب أن نحافظ على أهدافنا الأمنية الاستراتيجية، رغم الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة، ونحن ملتزمون بذلك".

كما أكد نتنياهو لعائلات المحتجزين أن إسرائيل لن تنسحب تحت أي ظرف من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو تعكس موقفًا صلبًا ضد أي تسوية سريعة، مما يعني تعطيل صفقة تبادل المحتجزين وتخلي الحكومة الإسرائيلية عنهم.