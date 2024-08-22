العالم اليوم - في اليوم 321.. ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 40265 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر في اليوم 321.. ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 40265 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، بلغت 40265 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع وأحصت بين من نقل إلى المستشفيات "42 شهيدًا و163 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الخميس.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عدد الجرحى الإجمالي في قطاع غزة بلغ 93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واليوم الخميس، قتل وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قتل 11 مواطنا وأصيب آخرون، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتحدثت مصادر طبية عن أن معظم الضحايا هم من الأطفال والنساء حيث وصلت جثثهم إلى مستشفى كمال عدوان، اشلاء متفحمة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وفي منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "سلمان" مقابل صالة أبو خاطر.

أما في مدينة خان يونس، فقتل طفل وامرأة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة أبو دقة في منطقة الفخاري شرق المدينة، كما أطلق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الجديلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب المخيم ومنطقة المغراقة.