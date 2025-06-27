العالم اليوم - كيف تستخرج الذهب من هاتفك؟.. تقنية جديدة تنجز المهمة

انتم الان تتابعون خبر كيف تستخرج الذهب من هاتفك؟.. تقنية جديدة تنجز المهمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يونيو 2025 02:23 مساءً - كشفت ورقة علمية نُشرت في مجلة "نيتشر سستينابيليتي"، عن تقنية مبتكرة لاستخراج الذهب من الخامات والنفايات الإلكترونية.

وقال قائد الفريق، جوستين م. تشوكر، أستاذ الكيمياء في جامعة فليندرز الأسترالية، إن هذه التقنية توفر بديلا أكثر أمانا للزئبق والسيانيد المستخدمين في الطرق التقليدية.

وتعتمد التقنية الجديدة، على إذابة الذهب باستخدام مادة كيميائية تُستعمل عادة في تطهير المياه والمسابح، تُعرف باسم حمض التريكلوروأيزوسيانوريك. وعند تفاعل هذه المادة مع ماء مالح، تتفاعل مع الذهب وتحوله إلى شكل قابل للذوبان في الماء.

ولاستعادة الذهب من هذا المحلول، اخترع الفريق مادة غنية بالكبريت على شكل بوليمر، قادرة على عزل الذهب وتصفيته من المحلول وفصله عن باقي المعادن.

وبعد ذلك، يُخضع الذهب لتفاعلات كيميائية تُفكّكه وتفصله عن البوليمر.

وقال تشوكر، في مقال نشره على موقع "ذا كونفرسيشن": "لقد اختبرنا طريقتنا البسيطة في الإذابة والاستخلاص على خام الذهب، وعلى لوحات الدوائر الإلكترونية من الحواسيب القديمة، وعلى نفايات علمية".

وأضاف: "الأهم من ذلك أننا طوّرنا طرقًا لإعادة تدوير كل من المادة الكيميائية المستخدمة في الإذابة، والبوليمر الممتز، وكذلك تنقية وإعادة استخدام المياه المستعملة في العملية".

ويهدف هذا الابتكار، بحسب الباحثين، إلى تقديم طريقة آمنة وفعالة لاستخراج الذهب دون الحاجة إلى استخدام مواد سامة مثل السيانيد والزئبق، التي تدمر البيئة.

ويُستخدم الذهب في صناعة الإلكترونيات، بفضل قدرته العالية على توصيل الكهرباء ومقاومته للتآكل.

ويوظف في تصنيع الدوائر الإلكترونية الدقيقة، وتغطية الوصلات والمعالجات داخل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.