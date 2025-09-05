نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأرفقها بتعليق اعتبر فيه أن بلاده خسرت روسيا والهند.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا أمام الصين، أعمق وأظلم قوى العالم. أتمنى لهما مستقبلا طويلا ومزدهرًا معا".

وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق على صورة التقطت لبوتين مع شي والزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، قائلا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة اعتبرها بعض المراقبين تلميحًا إلى "مؤامرة ثلاثية" محتملة.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه التعليقات بقوله: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحس الفكاهة، كل شيء واضح، نعرف هذا جيدا".

وعاد ترامب وأكد أمس أنه يتمتع بـ "علاقات جيدة" مع بوتين وشي وكيم.