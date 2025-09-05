نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى 6 مليارات دولار لتطوير طائرات مسيرة وصواريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا تحتاج إلى 6 مليارات دولار على الأقل لتمويل برنامجها الخاص لتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مدينة أوجهورود، حيث قال زيلينسكي: "تم تطوير الكثير من المشاريع... ولكننا نواجه مشكلة مالية كبيرة. نحن نرغب في استخدام برامج مختلفة بما في ذلك برنامجا ERA وSAFE، بالإضافة إلى موارد من أصول روسية مجمدة لدى الشركاء الأوروبيين. لكن الأموال لا تزال غير كافية... هناك مشكلة منفصلة تتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ. لدينا عجز قدره 6 مليارات دولار هذا تحد كبير لنا لأنها ليست أول 6 مليارات نحتاجها، ولن تكون الأخيرة كما تعلمون".

وأضاف زيلينسكي أنه يتابع مناقشة هذه المشكلة المالية مع الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا.

وتعاني أوكرانيا من عجز قياسي في الميزانية لعدة سنوات على التوالي، كما تعاني من فساد مستشر حيث كشفت تقارير صحفية حالات فساد في المشتريات الدفاعية وتطوير وتصنيع الأسلحة المحلية، حيث كشف معدو هذه التحقيقات عن تورط المقربين من زيلينسكي ومكتبه في ذلك.

حيث كانت أبرزها فضيحة شركة "فاير بوينت" المزعومة لإنتاج صواريخ "فلامينغو".

وكشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد - الهيئة المستقلة التي أنشئت بدعم غربي - عن مخالفات جسيمة في تنفيذ الشركة "فاير بوينت" لعقود طائرات مسيرة حكومية. اللافت أن هذه الشركة غير المعروفة أصبحت متلقيا رئيسيا لأموال وزارة الدفاع، حيث تشير تقارير إلى أن المستفيد النهائي هو تيمور مينديتش، شريك شركة "كفارتال 95" ومقرب من زيلينسكي والملقب لدى بعض وسائل الإعلام بـ "محفظة زيلينسكي".