العالم اليوم - قبل 150 مليون عام.. "نهاية مأساوية" لديناصورين صغيرين

انتم الان تتابعون خبر قبل 150 مليون عام.. "نهاية مأساوية" لديناصورين صغيرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 01:23 مساءً - رجحت دراسة حديثة أن ديناصورين صغيرين، اكتُشفا في جنوب ألمانيا، لقيا نهاية مأساوية قبل نحو 150 مليون عام.

وأكد فريق من العلماء البريطانيين بقيادة روبرت سميث من جامعة ليستر أن لديهم أدلة على أن التيروصورات الطائرة نفقت بسبب كسر أجنحتها وغرقها.

ونُشرت الدراسة في مجلة "كارنت بيولوجي" أمس الجمعة.

وبحسب الدراسة، تم رصد كسور غير عادية في عظم العضد بأجنحة الديناصورين، ما يشير إلى أن عاصفة رياح قوية كسرت عظامها الرقيقة.

وربما سقط صغيرا التيروداكتيلوس، اللذان بلغ عمرهما بضعة أيام أو أسابيع فقط وطول جناحيهما أقل من 20 سنتيمتر، ضحية عاصفة استوائية.

وانكسر الجناح الأيسر لـ"لاكي" والجناح الأيمن لـ"لاكي 2" بطريقة توحي بقوة دوران قوية، والتي يُرجح أن تكون ناتجة عن هبات رياح قوية أكثر من كونها اصطداما بسطح صلب، وسقطا جراء ذلك في بحيرة ضحلة في البحر الاستوائي الممتد عبر جنوب ألمانيا خلال العصر الجوراسي، وغرقا.

ووفقا للنظرية، غرق الديناصوران الصغيران - اللذان كانا أرق وأصغر من فأر - في قاع البحر، وسرعان ما غُطّيا بطين كلسي ناعم أثارته العاصفة.

وعُثر على مئات التيروصورات في ألواح الحجر الجيري المشهورة عالميا بالقرب من زولنهوفن في بافاريا - جميعها تقريبا صغيرة حجما وعمرا للغاية، ومحفوظة جيدا.

وذكر الباحثون أن نتائجهم تظهر أن التيروصورات الصغيرة كانت محفوظة على نطاق كبير، "بينما كانت التيروصورات الأكبر حجما وعمرا غائبة إلى حد كبير عن السجل الأحفوري".