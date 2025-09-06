العالم اليوم - فيديو لحريق في لندن.. واستدعاء 100 من رجال الإطفاء

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحريق في لندن.. واستدعاء 100 من رجال الإطفاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 02:18 مساءً - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه تم استدعاء حوالي 100 من رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع، السبت، في المقر السابق للهيئة، المعروف باسم مركز التلفزيون، في وايت سيتي بلندن.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه تم استدعاء للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مبنى من 9 طوابق بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش).

وذكرت فرقة الإطفاء أن الحريق يؤثر حاليا على الطوابق الواقعة في الجزء العلوي من المبنى، حيث تشتعل النيران في مطعم وسطح خارجي ومجار هوائية.

ولم يعرف سبب الحريق بعد. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.