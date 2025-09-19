العالم اليوم - العراق يعلن عن مقتل قيادي بداعش في عملية "نوعية" في سوريا

انتم الان تتابعون خبر العراق يعلن عن مقتل قيادي بداعش في عملية "نوعية" في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 05:21 مساءً - قال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ، يوم الجمعة، إن قياديا كبيرا في تنظيم داعش قٌتل في عملية أمنية بسوريا نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف الجهاز أن القيادي يدعى عمر عبد القادر بسام وكنيته عبد الرحمن الحلبي، مشيرا إلى أن كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة".

وذكر أنه متهم بالضلوع المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات في أوروبا والولايات المتحدة جرى إحباطها عبر جهود مخابرات.

وقال الجهاز في البيان "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".

ونفذت القيادة المركزية الأميركية سلسلة غارات استهدفت قيادات داعش في سوريا. وحذر مسؤولون أميركيون من أن داعش يسعى للعودة بقوة إلى المشهد في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي.