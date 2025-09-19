نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق "يستقبل" 47 فرنسيا منتمين لـ "داعش" لمحاكمتهم بتهم إرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الجمعة عن نقل 47 مواطنًا فرنسيًا من مناطق شمال شرق سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتهم هؤلاء بضلوع بعضهم في تنفيذ أو دعم أنشطة إرهابية داخل العراق خلال الفترة ما بين 2014 و2017.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن عملية النقل جاءت بناء على مذكرات قبض قضائية صادرة بحق المتهمين، واستنادا إلى تحقيقات مكثفة أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء العراقي.

وأكد البيان أن بعض هؤلاء الأشخاص شاركوا بشكل مباشر في جرائم إرهابية داخل الأراضي العراقية خلال سيطرة تنظيم "داعش" على عدد من المحافظات، بينما قام آخرون بأنشطة تهدد الأمن القومي العراقي من خارج البلاد.

وأضاف جهاز المخابرات أن "نقلهم تم وفق الأطر القانونية وسيحاكمون بموجب القوانين العراقية ذات الصلة بجرائم الإرهاب"، مشددا على أن الجهود مستمرة في ملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي، "بغض النظر عن جنسياتهم أو أماكن تواجدهم".

يذكر أن فرنسا تعد من أكثر الدول الأوروبية التي غادر منها مقاتلون للانضمام إلى "داعش" خلال فترة صعود التنظيم، خاصة في العراق وسوريا، حيث تشير التقديرات إلى أن المئات من الفرنسيين شاركوا في أنشطة التنظيم الإرهابي. وكان ملف عودة أو محاكمة هؤلاء المقاتلين الأجانب محل جدل قانوني وسياسي كبير داخل الأوساط الأوروبية، بين مطالبات بإعادتهم ومحاكمتهم داخليا، ودعوات لتركهم يواجهون المحاكمة في دول النزاع.