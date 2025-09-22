نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية قبيل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز اليوم الإثنين تواجده في الضفة الغربية، وذلك قبل الخطاب المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إلقاؤه الخميس المقبل عبر الفيديو كونفرانس.

انتشار واسع في المدن والمراكز الحيوية

وأصدر قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، اللواء أفي بلوث، تعليمات بزيادة الانتشار العسكري لتأمين المراكز التجارية، الطرق، محطات الحافلات، مواقف السيارات والمناطق السكنية، تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

تزامن مع العملية العسكرية في غزة

وأشار بلوث إلى أن التحديات الأمنية متصاعدة وتشمل العملية العسكرية في غزة، التوترات في الشمال، والاشتباكات المستمرة في القدس والضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقدر أعداد النازحين من مدينة غزة بأكثر من 560 ألف فلسطيني، في ظل استمرار الغارات الجوية والبرية التي تشمل استخدام المركبات المدرعة للهندسة العسكرية لتدمير مربعات سكنية كاملة.