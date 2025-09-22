رفع العلم الفلسطيني على السفارة في لندن

رفع العلم الفلسطيني على السفارة في لندنشهدت العاصمة البريطانية لندن لحظة تاريخية برفع علم فلسطين فوق مبنى السفارة الفلسطينية، بعد إعلان الحكومة البريطانية رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وعقب رفع العلم الفلسطيني، ألقى هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، كلمةً أكد فيها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل قراراً تاريخياً يعكس الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

وأضاف فالكونر أن المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين، مشدداً على أن هذا الاعتراف ليس رمزيا بل إعلان نوايا واضح، ويأتي ضمن جهود وقف العنف وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، مع توفير الدعم للسلطة الفلسطينية في الإصلاحات وبناء الدولة.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، إن "رفع العلم الفلسطيني لا يمثل نهاية نضالنا، لكنه خطوة جديدة نحو الحرية، وبعد قرن من الإنكار الحكومة البريطانية تتخذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين".

وأكد أن الاعتراف يشكل لحظة تاريخية وتحدياً من أجل الحقيقة، ورفض الإبادة والاحتلال، ومحاولات محو الهوية الفلسطينية.

وأوضح زملط أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يعد مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو تأكيد على أن فلسطين كانت وستبقى أرضا للشعب الفلسطيني، الذي يتمتع بصمود وشجاعة لا مثيل لها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أعلن مساء الأحد، اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية".

عدد الدول المعترفة بفلسطين

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 153 دولة، منذ إعلانها بالجزائر عام 1988 من جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات.