العالم اليوم - قتلى من "قسد" بهجوم داعش شمالي سوريا

انتم الان تتابعون خبر قتلى من "قسد" بهجوم داعش شمالي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الخميس، مقتل 5 من مقاتليها أثناء تصدّيهم لهجوم نفّذه تنظيم داعش في محافظة دير الزور في شمال شرق سوريا.

وسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية" حتى دحره من العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرتهم على أي مناطق.

ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة الأكراد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية في بيان، الخميس، إنه أثناء تصدّي مقاتليها لهجوم نفّذه التنظيم استهدف "نقطة تمركز لقواتنا في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور صباح اليوم، ارتقى 5 من رفاقنا شهداء، وأصيب مقاتل آخر في مواجهات عنيفة تمّت خلال إحباط الهجوم".

وأضافت ان مقاتليها تصدوا للهجوم و"تمكّنوا من إحباط المخطَّط الإرهابي وفرض السيطرة الميدانية".

وأوردت أن قواتها تواصل "عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث لضمان أمن الأهالي واستئصال بؤر الخطر".

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور الحدودية مع العراق إلى قسمين.

وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019.