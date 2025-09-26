نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صرخة احتجاج تهز القاعة.. طرد والد رهينة بعد مقاطعته نتنياهو بالأمم المتحدة "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، حادثة لافتة خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما قاطع "تال كوبرستين"، والد الرهينة بار كوبرستين، خطابه بصوت يملؤه الألم.

كوبرستين، الذي كان يجلس على كرسي متحرك في الشرفة العلوية للقاعة، صرخ مرتين باتجاه نتنياهو أثناء حديثه عن ملف الرهائن المحتجزين في غزة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن كوبرستين يعاني من صعوبة في الكلام نتيجة جلطة دماغية تعرض لها عقب حادث سير خطير.

وعلى إثر مقاطعته للمرة الثانية، جرى إخراجه من القاعة، قبل أن يعود إليها لاحقًا وفق ما أفاد مراسل هآرتس.

هذه الواقعة تعكس تصاعد غضب عائلات الرهائن تجاه نتنياهو، إذ تتهمه منذ اندلاع الحرب بأنه يقدّم بقاء حكومته على حساب إعادة أحبائهم، فيما يستغل قضيتهم في الخارج لكسب تعاطف المجتمع الدولي.

ورغم ذلك، حرص نتنياهو على توجيه رسالة للرهائن قائلًا:



"لقد حاصرت غزة بمكبرات صوت كبيرة على أمل أن يسمعني رهائننا.. أيها الأبطال الشجعان، لن ننساكم.. شعب إسرائيل كله معكم.. لن نستسلم حتى إعادتكم جميعًا إلى دياركم".

لحظة طرد والد رهينة بعد مقاطعته نتنياهو مرتين داخل قاعة الأمم المتحدة.. فيديو

בזמן שנתניהו מנה את שמות החטופים החיים שמוחזקים בעזה, אביו של בר קופרשטיין, שצעק כמה פעמים לעברו במשך הנאום, עזב את האולם pic.twitter.com/8iXjREXkV4 — Liza Rozovsky (@lizarozovsky) September 26, 2025

— Liza Rozovsky (@lizarozovsky)