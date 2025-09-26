نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايوان: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان بحيرة حاجزة إلى 15 قتيلًا و7 مفقودين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات التايوانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان بحيرة حاجزة في مقاطعة هوالين إلى 15 قتيلا، بعد انتشال جثة امرأة في بلدة جوانجفو الأكثر تضررا.

وكان الفيضان قد وقع يوم الثلاثاء الماضي، إثر انهيار ضفاف بحيرة حاجزة تشكلت بعد إعصار في يوليو، نتيجة أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار "راجاسا" الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين.

وتدفّق جراء الانهيار نحو 15.4 مليون طن من المياه — ما يعادل مخزون نحو 6 آلاف حمام سباحة أولمبي — إلى المناطق المحيطة، محملا بكميات هائلة من الرمال والطين.

وبحسب السلطات، تراجعت كمية المياه في البحيرة إلى 7.7% فقط من حجمها الأصلي حتى اليوم الجمعة.

من جهة أخرى، لا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين، فيما أصيب 69 آخرون على الأقل جراء الكارثة التي ضربت المناطق الجبلية في هوالين. وتواصل فرق الإنقاذ، اليوم، عمليات البحث المكثفة في بلدة جوانجفو، حيث غمرت مياه الفيضان بعض المناطق بارتفاع بلغ طابقا كاملا.

وفي اليوم السابق، أعلنت السلطات أنها راقبت منسوب المياه وتابعت احتمالات حدوث فيضانات إضافية، كما وضعت خططا لاستخدام الطائرات المسيرة بمجرد تحسن الظروف الجوية لدعم جهود الاستجابة والمسح الميداني.