نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يطلب من ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" خلال لقائهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب فلاديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توماهوك".

وبحسب ما أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية لم يعرف بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على هذا الطلب ام لا.

ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف، والذي يشكل ركيزة أساسية في قدرتها العسكرية منذ فبراير 2022. ورغم الدعم الواسع الذي قدمته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لأوكرانيا، يبدي ترامب مواقف متذبذبة من الملف الأوكراني، مفضلا التفاوض على الدعم المفتوح.

وصواريخ "توماهوك" الأمريكية تعد من أكثر أنظمة الأسلحة تطورا ودقة، ويمكن إطلاقها من البر أو البحر، وتستخدم عادة في توجيه ضربات استراتيجية بعيدة المدى. وبحسب مراقبين فإن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ إن تم سيمثل تصعيدا في نوعية الدعم العسكري الغربي لها وستكون له تداعيات سلبية على الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد صرح سابقا أنه قادر على "إنهاء الحرب خلال 24 ساعة"، في إشارة إلى تبني نهج تفاوضي مباشر مع روسيا.