نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يحذر النساء الحوامل من عقار "تايلينول" مجددًا ويقدم نصائح طبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الجمعة، النساء الحوامل من استخدام عقار "تايلينول" أو من إعطائه لأطفالهن إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أيتها النساء الحوامل، لا تستخدمن تايلينول إلا للضرورة القصوى، ولا تُعطين تايلينول لطفلكن الصغير لأي سبب كان، وقسمي جرعة MMR (لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) إلى ثلاث جرعات منفصلة تماما (لا تخلط!)".

وأضاف: "خذوا جرعة جدري الماء بشكل منفصل، وجرعة التهاب الكبد الوبائي في سن 12 عاما أو أكبر، والأهم من ذلك، خذوا اللقاح في خمس زيارات طبية منفصلة! الرئيس دي جي تي".

وفي وقت سابق، أوصى ترامب النساء الحوامل بعدم تناول دواء باراسيتامول (تايلينول – الاسم الشائع في الولايات المتحدة) الواسع الاستخدام، بذريعة "أنه قد يكون على صلة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحد".

وقال ترامب خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوحد "لا تتناولنه!"، في إشارة إلى الدواء المسكن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

ورجح ترامب أن استخدام دواء "تايلينول" خلال الحمل قد يساهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه لكنه غير مثبت.

وقال إنه لا ينبغي للنساء تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضا بالاسم التجاري تايلينول "طوال فترة الحمل"، كما أثار مخاوف بشأن اللقاحات.

وتواجه إدارة ترامب ضغوطا شديدة من حركة "لنجعل أمريكا صحية مجددا" المتنوعة، بقيادة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، لتقديم إجابات حول أسباب الزيادة الملحوظة في حالات التوحد بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع الحالات يعود أساسا إلى تعريف جديد للاضطراب يشمل الآن الحالات الخفيفة على شكل "طيف"، بالإضافة إلى تحسين وسائل التشخيص.

ويقولون إنه لا يوجد سبب واحد للاضطراب، وأن هذه التصريحات تتجاهل وتضعف عقودا من الأبحاث العلمية حول العوامل الوراثية والبيئية التي قد يكون لها دور.