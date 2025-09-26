نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية هنغاريا: زيلينسكي "فقد عقله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بيتر سيارتو وزير الخارجية الهنغاري، ردا على تصريح أوكرانيا حول انتهاك طائرات مسيرة هنغارية للمجال الجوي الأوكراني، إن فلاديمير زيلينسكي "فقد عقله".

وكتب الدبلوماسي على منصة "فيسبوك": "فلاديمير زيلينسكي فقد عقله بسبب مشاعره المعادية لهنغاريا".

وفي وقت سابق، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي في تقرير مقدم إلى زيلينسكي أن طائرات مسيرة هنغارية انتهكت المجال الجوي الأوكراني بهدف استطلاع القدرات الصناعية في المناطق الحدودية.

وفي وقت سابق، صرح سيارتو بأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحاولان يوميا جر بودابست إلى الصراع، مشيرا إلى أن مهمة السياسة الخارجية الهنغارية تتمثل في مواجهة هذا الضغط.