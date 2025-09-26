نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لحظة انفجار القذيفة".. "القسام" تعرض مشاهد استهدافها "ميركافا" إسرائيلية جنوبي مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لاستهدافها دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، في جنوب مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"، يظهر "استهداف دبابة "ميركافا" صهيوينة "بقذيفة الياسين 105" في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة"، حيث أبانت اللقطات لحظة انفجار القذيفة بالدبابة.

وفي أطار المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، قالت "القسام" في بيان لها عن عملية سابقة نفذتها ضد إسرائيل: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف دبابة ميركفا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وعبوة " العمل الفدائي" واستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد أسامة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بتاريخ 23 سبتمبر 2025".

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 912 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.