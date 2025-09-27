العالم اليوم - قوة التنين: لماذا تؤرق صواريخ الصين قادة البحرية الأميركية؟

انتم الان تتابعون خبر قوة التنين: لماذا تؤرق صواريخ الصين قادة البحرية الأميركية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - أصبحت الصواريخ هي السمة الجديدة للقوة الصينية. ليست حاملات طائرات، ولا دبابات، ولا طائرات مقاتلة - بل صواريخ قادرة على قطع نصف الكرة الأرضية أو اختراق أسطول بحري أميركي في المحيط الهادئ.

في 3 سبتمبر 2025، كشفت بكين عن ترسانتها في عرض عسكري بدا أشبه بطلقة تحذيرية أكثر منه استعراضا عسكريا. دوّت صواريخ باليستية عابرة للقارات، وطائرات انزلاقية فائقة السرعة، وصواريخ "قاتلة حاملات الطائرات" في ساحة تيانانمن، ناقلة رسالة بسيطة: لقد وصلت الصين، ولن تحاول اللحاق بها بعد الآن.

على عكس روسيا والولايات المتحدة، لم تكن الصين مقيدة بمعاهدات الأسلحة خلال الحرب الباردة، الأمر الذي منح قوة الصواريخ التابعة للجيش الصيني أوسع تشكيلة من الصواريخ في العالم - عابرة للقارات، ومتوسطة السرعة، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، وتطلق من الغواصات، وحتى تلقى جوا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "روسيا اليوم" الناطق بالإنجليزية، فإن الأمر لا يقتصر على المعدات، بل هو أسلوب بكين في إخبار العالم: ميزان القوى يتغير، صاروخا تلو الآخر.

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

بدأت قصة الصين الصاروخية بصواريخ R-2 السوفيتية المهندسة عكسيا والتي سلّمت إلى الجيش الصيني.

واليوم، تسلّم بكين مجموعة كاملة من الصواريخ الباليستية البرية والبحرية: صواريخ باليستية عابرة للقارات ثقيلة تعمل بالوقود السائل، وأنظمة وقود صلب متنقلة، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات. ويمكن تجهيز الرؤوس الحربية، في جميع المجالات، بما يسمى "مركبات إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل" (MIRVs).

صواريخ DF-61 وDF-41 الثقيلة

شهد استعراض 3 سبتمبر 2025 الظهور العلني الأول لصاروخ DF-61، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات جديد متحرك على الطرق يعمل بالوقود الصلب.

من حيث المظهر والحجم، يبدو هذا الصاروخ بمثابة تطوير لصاروخ DF-41، الذي بدأ تطويره منذ عام 1986 ودخل الخدمة منذ عام 2017، أما منصات الإطلاق فهي عبارة عن ناقلات بثمانية محاور تحمل الصواريخ في عبوات محكمة الغلق.

يزن كل صاروخ حوالي 80 طنا، ومن شبه المؤكد أن الصين تمتلك التكنولوجيا اللازمة لإطلاقه من أي مكان على طول مسارات دورياتها، وليس فقط من منصات مجهزة.

صمم صاروخ DF-41 في الأصل لحمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية منخفضة القوة (حوالي 150 كيلوطن لكل منها) إلى مدى يتراوح بين 12,000 و14,000 كيلومتر.

تشير التقديرات الغربية إلى أنه منذ عام 2017، تم نشر ما لا يقل عن 300 صاروخ DF-41 في قواعد مختلفة، مع انضمام صاروخ DF-61 الأحدث الآن إلى هذا المزيج، من النشر المتحرك والثابت، الذي ينوّع قوة الردع الصينية ويضمن قدرة على الصمود في وجه الضربة الثانية.

DF-5C: العملاق

خلال العرض العسكري في بكين في الثالث من سبتمبر الجاري، وصف تعليق على صاروخ DF-5C بأنه قادر على ضرب "أي هدف في العالم"، بمدى يصل إلى 20,000 كيلومتر.

يعد صاروخ DF-5C أحدث نسخة من صاروخ DF-5 الذي يعمل بالوقود السائل، والذي أطلق لأول مرة عام 1971.

اختبر لأول مرة عام 2017، ويقال إنه يحمل من 10 إلى 12 رأسا حربيا متوسط القوة، ويثبت في صوامع. اليوم، تشغّل الصين حوالي 20 صاروخا من هذا النوع.

عائلة صواريخ DF-31:

يعتبر صاروخ DF-31 أول صاروخ باليستي صيني عابر للقارات ويعمل بالوقود الصلب ومتحرك على الطرق.

وهو صاروخ ثلاثي المراحل بمدى 12,000 كيلومتر ورأس حربي واحد بقوة 200-300 كيلوطن. طوّر الصاروخ خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ودخل الخدمة عام 2006.

ومن العائلة، صاروخ DF-31AG، الذي رصد لأول مرة عام 2017، والصاروخ DF-31BJ الأكثر تطورا، الذي أثارت علبته الأطول بشكل ملحوظ تكهنات بأنه يحمل رأسا حربيا فرط صوتيا قابلا للمناورة.

في المجمل، قد يتم نشر أكثر من 80 صاروخا من سلسلة DF-31 في جميع أنحاء الصين.

صواريخ باليستية تطلق من الغواصات JL-2 وJL-3

منذ تسعينيات القرن الماضي، دأبت الصين على بناء الركيزة البحرية لقواتها الاستراتيجية: غواصات صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية، مسلحة بصواريخ باليستية تطلق من الغواصات تعمل بالوقود الصلب.

منذ عام 2007، شغّلت البحرية الصينية غواصات صواريخ باليستية من طراز 094، تحمل كل منها 12 صاروخا من طراز JL-2، ويوجد 6 غواصات في الخدمة حاليا، وهناك اثنتان قيد الإنشاء.

يصل مدى الصاروخ JL-2 إلى 8000 كيلومتر، ويمكنه حمل رأس حربي واحد من فئة ميغاطن أو ما يصل إلى 8 رؤوس حربية MIRV.

واعتبارا من عام 2022، أفادت التقارير أن صواريخ JL-2 ستستبدل تدريجيا بصواريخ JL-3 الأكثر تطورا، والتي تشترك معها في الأبعاد.

وقد ظهر صاروخ JL-3 لأول مرة في العرض العسكري في 3 سبتمبر 2025. وتشير التقديرات إلى أن مداه يبلغ حوالي 10000 كيلومتر، مع حمولات MIRV كمعيار أساسي.

مع بدء بناء غواصات الصواريخ الباليستية الاستراتيجية الجديدة من طراز 096، من الواضح أن بكين تعطي الأولوية للعنصر البحري في قواتها النووية الاستراتيجية.

صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ فرط صوتية

هذه الفئة من الصواريخ قد تكون الأكثر أهمية في أي صراع حقيقي على تايوان أو بحر الصين الجنوبي. على عكس الولايات المتحدة وروسيا، اللتين كانتا مقيدتين لفترة طويلة بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، لم تواجه الصين قط قيودا على بناء أسلحة في مدى يتراوح بين 500 و5500 كيلومتر. وقد منحت هذه الحرية بكين تفوقا حاسما في جميع أنحاء آسيا.

تشكل هذه الصواريخ العمود الفقري لقوتها الضاربة الإقليمية - المصممة لإبقاء القواعد الأميركية والبنية التحتية الحليفة ومجموعات المهام البحرية معرضة للخطر - وأصبحت الأداة الأكثر حسما في استراتيجية الصين لمنع الوصول/منع دخول المنطقة.

صواريخ DF-26 وDF-21

اكتسب صاروخ DF-26 لقبا صريحا: "قاتل حاملات الطائرات". هذا الصاروخ الباليستي متوسط المدى، ثنائي المرحلتين، يعمل بالوقود الصلب، ويمكن أن يصل مداه إلى حوالي 4000 كيلومتر، وهو متوفر في نسخ مختلفة، إما بحمولات تقليدية أو نووية.

يعتقد أن أحد هذه النسخ يحمل رأسا حربيا فرط صوتيا قابلا للمناورة، مصمما لاستهداف الأهداف البحرية المتحركة - وهي قدرة تهدد بشكل مباشر مجموعات حاملات الطائرات الضاربة، وتمنح بكين أداة فعالة لمنع الوصول/منع دخول المنطقة.

دخل صاروخ DF-26 الخدمة عام 2016، وهو يستبدل تدريجيا صاروخ DF-21 الأقدم، وهو أول صاروخ متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب تتبناه الصين في أوائل التسعينيات.

لكن لا تزال عائلة DF-21 موجودة في تشكيلات متعددة؛ وتشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 80 نظاما من طراز DF-21 منتشرا في أدوار مختلفة.

معا، تمنح منصات الإطلاق المتنقلة DF-21 وDF-26 الصين نطاقا واسعا عبر جنوب شرق آسيا، ومعظم غرب المحيط الهادئ، وحتى أجزاء من الأراضي الروسية - وهي تغطية جغرافية تعيد تشكيل الخيارات العملياتية في جميع أنحاء المنطقة.

DF-17 - مركبة منزلقة فرط صوتية

اختبرت الصين أول مفهوم لمركبة انزلاق فرط صوتية لها عام 2014، على ما يبدو باستخدام معزِّز DF-16. دخلت الأنظمة المتنقلة التي تحمل مركبة الانزلاق فرط الصوتية DF-17 الخدمة عام 2019.

ما يميز DF-17 ليس سرعتها فحسب، بل قدرتها على المناورة أيضا: إذ تحلق المركبة الانزلاقية بسرعات فرط صوتية على طول حافة الغلاف الجوي، ويمكنها المناورة أفقيا ورأسيا، مما يعقّد تتبعها واعتراضها لأنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة.

تشير أرقام الأداء المبلّغ عنها إلى أن المدى الفعال لـ DF-17 يبلغ حوالي 2500 كيلومتر، مع حمولات (حتى التقليدية منها) تسلّم بسرعات تتجاوز 5 ماخ.

وبينما يحدّ هذا المدى من مدى الوصول إلى المحيطات، فإنه يمكّن من توجيه ضربات عبر المياه الساحلية والمناطق البرية الواقعة ضمن محيط الصين - وهي تحديدا المناطق التي يرجّح أن تنافسها بكين. وتشير التقديرات المعلنة إلى أن عشرات وحدات DF-17 منتشرة اليوم.

تعدّ مركبات الانزلاق الأسرع من الصوت، مثل DF-17، جذابة بشكلٍ خاص لأنها تقلّص وقت اتخاذ القرار للمدافعين وتقلّل من فعالية هياكل الاعتراض التي تعتمد على مسارات باليستية قابلة للتنبؤ. ولذلك، أعطتها الصين الأولوية كجزء من استراتيجية الردع متعدد الطبقات ومنع دخول المنطقة.

أنظمة الصواريخ المطلقة جوا (عائلة JL-1 وH-6 وCJ-10 وYJ)

لا يقتصر الموقف الصاروخي الاستراتيجي للصين على الصوامع والغواصات، إذ تشغّل القوات الجوية للجيش الصيني أيضا ترسانة ثقيلة تطلق جوا مبنية على عائلة قاذفات H-6 العريقة.

وتعدّ H-6N، وهي النسخة الأكثر تطورا المعروضة، منصة إطلاق لجيل جديد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تسقط جوا، مما يوسّع نطاق ضربات بكين إلى ما وراء المياه الساحلية.

JL-1: خيار باليستي جديد يطلق جوا

خلال العرض العسكري في 3 سبتمبر، كشفت بكين النقاب عن JL-1 (جينغ لي-يي)، وهو صاروخ باليستي يطلق جوا على مرحلتين يحمله صاروخ H-6N.

ويطلق JL-1 من برج تحت الطائرة، ثم يتبع قوسا باليستيا نحو هدفه.

يمكن لكل طائرة H-6N حمل صاروخ JL-1 واحد، ويؤدي اقتران الصاروخ بالقاذفة إلى مدى ضربة يصل إلى حوالي 8000 كيلومتر، وهو ما يكفي لضربات دقيقة ضد قوات المهام البحرية والأهداف الثابتة على مسافات بعيدة. ويبدو أن نشر JL-1 ضمن الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الصيني قيد التنفيذ هذا العام.

H-6 قاذفة صواريخ متعددة الاستخدامات

تعد عائلة H-6، وهي في الأساس تطوير محلي للطائرة السوفيتية Tu-16، الأسطول الرئيسي للقاذفات بعيدة المدى في الصين.

تستطيع نسخ H-6 الحديثة حمل مجموعة متنوعة من الحمولات، بما في ذلك صواريخ كروز CJ-10/CJ-12. هذه الصواريخ الكروز دون الصوتية - التي يتراوح مداها بين 1500 و2000 كيلومتر - تقايض السرعة بالحمولة والقدرة على التحمل، مما يسمح لـ H-6 بضرب أهداف ثابتة أو أصول بحرية في نطاقات بعيدة.

عائلة YJ: صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن

أكثر ما يثير قلق أساطيل السطح هو المخزون المتزايد للصين من الصواريخ المضادة للسفن عالية السرعة.

يمكن لـ H-6 حمل صاروخ YJ-12، وهو صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت بسرعات تتراوح بين 2.5 ماخ و4 ماخ ومدى يصل إلى حوالي 500 كيلومتر - وهو أداء يضيق نافذة الدفاعات البحرية.

في استعراض بكين، عرضت الصين أيضا عائلة من صواريخ الجيل التالي - YJ-15 وربما YJ-17 وYJ-19 وYJ-20 وYJ-21 - ويبدو أن بعضها تصاميم أسرع من الصوت أو فرط صوتية.

وبحسب ما ورد يستخدم YJ-17 معززا من مرحلتين ومركبة انزلاقية فرط صوتية لدفع المدى إلى حوالي 1000 كيلومتر؛ ويقال إن YJ-19 يستخدم محرك "سكرامجت" ويعمل في فئة حوالي 500 كيلومتر؛ يشبه YJ-20 وYJ-21 الصواريخ ذات الطراز الجوي أو الباليستي مع مدى يتراوح بين 300 و400 كيلومتر.

ولا شك أن ظهورها العلني يشير إلى تركيز الصين على الأسلحة السريعة والصعبة الاعتراض المضادة للسفن والدفاع الساحلي.

بشكل عام، يمنح أسطول قاذفات H-6 وعائلة صواريخه الصين القدرة على ضرب أجزاء كبيرة من غرب المحيط الهادئ من قواعد برية - وهي قدرة أساسية لأي حملة عسكرية لجيش التحرير الشعبي للسيطرة على البحار القريبة أو تهديد مجموعات المهام البعيدة.

الصواريخ قصيرة المدى - أدوات تايوان

في حين تتصدر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت عناوين الصحف، فإن الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى الصينية هي الأدوات الأكثر احتمالا للاستخدام في أي صراع إقليمي - وخاصة فوق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي والشرقي. صممت هذه الأنظمة خصيصا لمنع الوصول، وإغراق الدفاعات، وتعطيل البنية التحتية للإطلاق أو التمركز قبل أن يتمكن الخصم من الرد.

وتتضمن هذه الصواريخ، التي أدخلتها الصين إلى الخدمة عام 2013، نظام DF-12: وهو نظام صاروخي تكتيكي حديث وعالي الدقة، يتفوق - بحسب العديد من التقارير - على أنظمة ATACMS الأميركية من حيث المدى والقدرة على الحركة.

تطلق صواريخ DF-12 من حاويات نقل وإطلاق مائلة على هيكل رباعي المحاور، ويمكن أن يصل مداها إلى 400-500 كيلومتر. كما تصدر بكين صاروخا مشتقا من طراز M20 لقاذفات بولونيز البيلاروسية بمدى مخفّض يبلغ حوالي 300 كيلومتر.

تكمّل DF-12 أنظمة باليستية صلبة قصيرة المدى مثل DF-15 (حتى 600 كيلومتر) وDF-16 (حوالي 1000 كيلومتر). تأتي كلتا العائلتين بإصدارات متعددة، ويمكن تزويدهما برؤوس حربية تقليدية أو نووية - بما في ذلك حمولات دقيقة وموجهة توجيها نهائيا تحسّن احتمالية إصابة الأهداف النقطية. وبالجمع، يرجّح أن يشغّل جيش التحرير الشعبي الصيني مئات من منصات الإطلاق لهذه الأنظمة.

في استعراض عام 2025، سلّطت بكين الضوء أيضا على صواريخ مضادة للسفن تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفوق سرعتها سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر (من عائلة YJ). وحتى لو بقيت بعض العناصر نماذج أولية، فإن الاتجاه واضح: الصين تكثّف ترسانتها الصاروخية الساحلية.

من اللحاق إلى الاستحواذ

لا تقتصر ترسانة الصواريخ الصينية الحالية على مواكبة القوى النووية الرائدة في العالم فحسب، بل إنها في بعض المجالات تتقدم بالفعل.

ويشير التنوع الهائل في الأنظمة المعروضة في بكين - من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الثقيلة إلى منصات الإطلاق المتنقلة على الطرق، ومن الأنظمة التي تطلق من الغواصات والطائرات إلى المركبات الانزلاقية تفوق سرعة الصوت والأسلحة المضادة للسفن تفوق سرعة الصوت - إلى رادع استراتيجي متعدد الطبقات ومرن وحديث.

في الواقع، تركز بكين جهودها بقوة في المجال الوحيد الذي يتخلف فيه منافسوها بشدة: الصواريخ تفوق سرعة الصوت. وبينما لا تزال واشنطن في مرحلة البحث والاختبار، تجري الصين تجارب على مركبات انزلاقية فرط صوتية، وتوسّع ترسانتها المضادة للسفن.

لم يكن عرض 3 سبتمبر 2025 مجرد استعراض، بل كان إشارة. تبني الصين قوة صاروخية مصممة ليس فقط لضمان ضربة ثانية في حرب نووية، بل أيضا لمنع الوصول إلى مناطقها الساحلية، وتهديد أساطيل خصومها، وإبقاء خصومها في حالة ترقب في أي صراع إقليمي. ولأول مرة في التاريخ الحديث، لا تحاول بكين اللحاق بالركب في تكنولوجيا الصواريخ، بل تحدد وتيرة التطور - وتشجع الآخرين على مواكبتها.