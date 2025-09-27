العالم اليوم - الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات جديدة في شرق أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر الجيش الروسي يسيطر على 3 بلدات جديدة في شرق أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدت ديريلوفو وميسكوي في دونتيسك، وستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الغرب بتحرير بلدة ديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فقد حسنت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة و"حررت بلدة ميسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم تحرير 1.1 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خزان كليبان-بيك في جمهورية دونيتسك".

وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التقدم إلى عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 285 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانيةـ واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه".

وأمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس أن قواتها سيطرت على 205 بلدات في مناطق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وما يزيد على 4700 كيلومتر مربع، وذلك منذ بداية العام عام 2025، فيما أعلنت عن تدمير 55 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قامت وحدات القوات الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير و25 سبتمبر 2025".