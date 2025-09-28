العالم اليوم - غزة.. 98 قتيلا في القطاع منذ فجر اليوم

انتم الان تتابعون خبر غزة.. 98 قتيلا في القطاع منذ فجر اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت مصادر طبية في غزة عن مقتل 98 مواطنا، بينهم 6 من منتظري المساعدات، منذ فجر اليوم السبت، بنيران القوات الإسرائيلية، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، نقل 23 قتيلا إلى مستشفى الشفاء، و29 إلى مستشفى المعمداني، و28 إلى مستشفى العودة، و9 إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى.

وبينت المصادر الطبية أن من بين القتلى 6 من منتظري المساعدات الإنسانية في وسط وجنوب القطاع.

وكان التلفزيون الفلسطيني نقل عن مستشفى العودة في وقت سابق أنه استقبل 12 قتيلا وأكثر من 60 مصابا في قصف مسيرة إسرائيلية وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفاد بمقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في قصف مسيرة إسرائيلية لحي الدرج في مدينة غزة.

وبلغ عدد من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من "قتلى المساعدات" 17 والإصابات 89، ليرتفع إجمالي "قتلى لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,560، وأكثر من 18,703 مصابين.

كما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,060 قتيلا و55,742 مصابا.

وفي السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، قتل 65,926 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 167,783 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.