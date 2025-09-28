نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يضغط على مايكروسوفت لإقالة مسؤولة بارزة بسبب علاقاتها مع إدارة بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة مايكروسوفت بإقالة ليزا موناكو، رئيسة قسم الشؤون العالمية بالشركة، مشيرًا إلى أن عملها السابق ضمن إدارة الرئيس السابق جو بايدن يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.

تصريحات ترامب على "تروث سوشيال"

كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أرى أن مايكروسوفت يجب أن تقيل ليزا موناكو فورًا"، مؤكدًا أن وجودها في هذا المنصب يعد خطرًا، خاصة مع حجم العقود والشراكات الضخمة التي تجمع مايكروسوفت بالحكومة الأمريكية.

وأضاف: "حصول موناكو على هذا النوع من الوصول غير مقبول، ولا يمكن السماح باستمراره".

خلفية عن ليزا موناكو

كانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في مايو الماضي عن تعيين ليزا موناكو في منصب رئيسة قسم الشؤون العالمية، حيث سبق لها أن شغلت منصب نائب المدعي العام وكذلك مستشارة الأمن القومي في إدارة بايدن.

جدل سياسي متصاعد

تصريحات ترامب تأتي في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات بينه وبين إدارة بايدن، ما ينعكس على شركات التكنولوجيا الكبرى، لا سيما تلك التي ترتبط بعقود حكومية حساسة، وهو ما قد يفتح الباب أمام جدل سياسي وإعلامي واسع حول استقلالية القطاع الخاص عن الصراعات الحزبية.