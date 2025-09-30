عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الـ21 لعودة الأشقاء السودانيين طوعًا إلى وطنهم

أحمد جودة - القاهرة - التزام إنساني ودعم متواصل

سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الـ21 لعودة الأشقاء السودانيين طوعًا إلى وطنهم

التزام إنساني ودعم متواصل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، عن تسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، بما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني.

20 ألف راكب منذ انطلاق المبادرة

أوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات تجاوز 20 ألف راكب، مؤكدة التزام مصر بمساندة الأشقاء وتوفير سبل النقل الآمن والميسر لهم في مختلف الظروف.

خطة تشغيل دقيقة لراحة الركاب

وأضاف البيان أن القطار غادر صباح اليوم على أن يصل إلى محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً، فيما سيعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وتحقيق الاستفادة المثلى من أسطول السكك الحديدية.