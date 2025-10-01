نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استشهاد 17 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت غزة فجر اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025 على وقع قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق متعددة في القطاع، وأسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

تفاصيل القصف الإسرائيلي

أفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القصف بدأ منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم، وشمل غارات جوية ومدفعية طالت عدة أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين.

وسط القطاع: استشهد 3 فلسطينيين في غارات استهدفت منزلين في مخيمي النصيرات والبريج.

حي الزيتون جنوب شرق غزة: استشهد أحد أفراد الدفاع المدني وأصيب آخرون بعد استهدافهم أثناء محاولتهم إنقاذ جرحى من مدرسة "الفلاح" التي كانت تؤوي نازحين.

حي الدرج وسط غزة: ألقت طائرات الاحتلال عشرات العبوات الناسفة على أسطح منازل المواطنين، ما تسبب بأضرار جسيمة.

حي الرمال غرب غزة: قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

حي الصبرة جنوب غزة: استهداف منزل في شارع الثلاثيني خلّف إصابات جديدة بين المدنيين.

حصيلة شهر سبتمبر في غزة

حسب بيانات رسمية فلسطينية، فقد شهد شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا مأساويًا في أعداد الشهداء، حيث ارتقى 2106 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر:

1382 شهيدًا في شمال القطاع.

347 شهيدًا في وسط القطاع.

377 شهيدًا في جنوب القطاع.

استمرار معاناة المدنيين

تؤكد الوقائع أن المدنيين والنازحين هم الأكثر تضررًا من العدوان الإسرائيلي، مع استهداف متكرر للمنازل والمدارس ومراكز الإيواء، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يرزح تحت الحصار منذ سنوات.

القصف الإسرائيلي الأخير على غزة أضاف فصلًا جديدًا من المأساة الإنسانية في القطاع، حيث تتواصل الخسائر البشرية والمادية يومًا بعد يوم، وسط غياب أي أفق لوقف العدوان، بينما تزداد الحاجة العاجلة لتدخل دولي يضع حدًا لسفك الدماء.