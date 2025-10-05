نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء عند التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 تُفقدك فرصة الهجرة إلى أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ التسجيل في اللوتري الأمريكي 2027 رسميًا عبر الموقع الحكومي، لكن الكثير من المتقدمين يقعون في أخطاء شائعة تؤدي إلى استبعادهم من القرعة. وتشمل أبرز هذه الأخطاء إدخال بيانات خاطئة، استخدام صور غير مطابقة للمواصفات، أو التقديم أكثر من مرة. فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التسجيل مجاني تمامًا ولا يحتاج لأي وسطاء.



بداية التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء استقبال طلبات التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2026، المعروفة باسم “اللوتري الأمريكي”، وذلك في 2 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 7 نوفمبر 2025، عبر الموقع الرسمي الوحيد: dvprogram.state.gov.

ويمنح البرنامج ما يقارب 55 ألف تأشيرة سنويًا للأشخاص الراغبين في الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، شرط أن يكونوا من الدول المؤهلة.



أخطاء شائعة عند التسجيل في اللوتري الأمريكي

حذرت الوزارة من مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها المتقدمون سنويًا وتؤدي إلى استبعادهم تلقائيًا من السحب، من أبرزها:

إدخال صور غير مطابقة للمواصفات أو قديمة.

استخدام برامج تعديل الصور مثل “فوتوشوب”.

إهمال تسجيل الأبناء حتى لو لم ينووا السفر.

التقديم أكثر من مرة بنفس الاسم أو البريد الإلكتروني.

اختيار دولة الإقامة بدلًا من دولة الميلاد في البيانات.

الأخطاء المتعلقة بالمعلومات والوثائق

أشارت الوزارة إلى أهمية إدخال البيانات الشخصية بدقة كاملة، لأن أي خطأ أو تناقض قد يتم اكتشافه أثناء المقابلة في السفارة، مما يؤدي إلى رفض نهائي للطلب.

كما نبهت إلى ضرورة الاحتفاظ بـ رقم التأكيد (Confirmation Number)، فهو الوسيلة الوحيدة لمعرفة نتيجة السحب في مايو 2026.

موعد إعلان النتائج والإجراءات اللاحقة

سيتم إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2027 في 7 مايو 2026 عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وفي حال الفوز، يجب على المتقدمين تعبئة نموذج DS-260، وتجهيز جميع الوثائق المطلوبة، والاستعداد للمقابلة في السفارة الأمريكية ببلدهم، تمهيدًا للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة (Green Card).



تحذير من المواقع المزيفة

نبهت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود العديد من المواقع غير الرسمية التي تدّعي المساعدة في التسجيل مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التقديم مجاني 100% ولا يحتاج إلى وسطاء أو شركات.

ونصحت الراغبين في الهجرة بالتسجيل بأنفسهم عبر الموقع الرسمي فقط، ومراجعة بياناتهم بدقة لتجنب فقدان فرصة العمر.

