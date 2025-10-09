نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جوتيريش يدعو إلى الالتزام الكامل باتفاق غزة ويشكر مصر وقطر على جهودهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع المأساوي في قطاع غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وتنفيذه دون تأخير.

جوتيريش: الفرصة سانحة لإنهاء الصراع في غزة

وقال جوتيريش، في بيان رسمي صدر عن الأمم المتحدة الخميس، إن الاتفاق الجديد بين إسرائيل وحماس يفتح نافذة أمل جديدة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلن عنها ترامب يجب أن تكون بداية لمسار سياسي دائم يعيد الاستقرار إلى المنطقة.



وأشاد الأمين العام بالأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، داعيًا إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات طويلة، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

إشادة بجهود الوساطة المصرية والقطرية

ووجّه جوتيريش شكره العميق لكل من مصر وقطر على دورهما المحوري في إنجاح جهود الوساطة بين الجانبين، مثمنًا ما بذلتاه من جهود دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر وضمان الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.



وأشار إلى أن الدبلوماسية الإقليمية أثبتت فعاليتها في تحقيق تقدم حقيقي نحو إنهاء النزاع، مؤكّدًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لهذه المساعي بكل الوسائل الممكنة.

دعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

ومن خلال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، جدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين.

كما شدّد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى جميع المحتاجين داخل القطاع، محذرًا من أن استمرار المعاناة الإنسانية سيقوّض فرص إحلال السلام.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تلتزم بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.