يعد الرمان من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله كنزًا طبيعيًا لصحة الجسم.

من بينها حماية القلب والوقاية من السرطان.. دراسة تكشف عن 6 فوائد لتناول الرمان

ووفقًا لما كشفه موقع “فيري ويل هيلث”، الرمان غني بالفوائد الصحية، فهو يقلل الالتهابات، ويقي من السرطان، ويدعم صحة الذاكرة والبشرة، بحسب أبحاث ودراسات علمية، موضحًا أن بذور الرمان تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وكذلك الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، والألياف، وفيما يلي فوائده:

فوائد تناول الرمان

حماية القلب: يعمل شرب عصير الرمان يوميا على خفض ضغط الدم، عن طريق تقليل الكوليسترول الضار، والالتهابات.

صحة الأمعاء: يساعد الرمان في دعم إنتاج الميكروب المعوي الضروري لعملية الهضم، كما يحمي من بعض الأمراض الهضمية.

صحة البشرة: أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعا أن تناول عصير الرمان يساهم في الحماية من الشيخوخة وسرطان الجلد، حيث أنه يزيد من قدرة البشرة على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

تحسين الذاكرة: مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساعد على دعم الذاكرة مع التقدم في العمر.

الحماية من السرطان: تساهم بذور الرمان في الحماية من الالتهاب وتبطئ نمو وانتشار الأورام، خاصة في المراحل المبكرة لبعض أنواع السرطانات.

تقليل آلام المفاصل: يساهم الرمان بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، في التقليل من تورم وآلام المفاصل، ويقي من هشاشة العظام.

