الرياض - كتبت رنا صلاح - أيام قليلة ونستقبل فصل الشتاء، التي يتميز عن غيره من الفصول بانخفاض درجة الحرارة بكافة الأنحاء، وقد تصل إلى حد الصقيع خاصة خلال ساعات الليل والساعات المبكرة من الصباح، وهذه الأجواء تكون مناسبة جدًا لانتشار الفيروسات التنفسية، وأكثرها شيوعًا تلك التي تسبب نزلات البرد، يقول دكتور بنيامين بليير، مدير جراحة قاعدة الجمجمة بالمنظار في مركز ماساتشوستس للعين والأذن: «تزداد الإصابة بنزلات البرد تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، حيث تزداد إفرازات الخلايا التي تبطن الأنف، والتي تعد خط الدفاع الأول ضد الفيروسات، التي يتم استنشاقها من الهواء، وذلك استجابة للعدوى الفيروسية»، مضيفًا أن خروج الأشخاص من الأجواء الدافئة في المنزل إلى أجواء باردة في الخارج، يؤدي إلى تضاعف قدرة تلك الفيروسات على التكاثر، ونوضح في السطور الآتية أقوى علاج طبيعي لنزلات البرد بدون أدوية وعقاقير، ومواضيع أخرى ذات صلة.

مشروب سحري .. أقوى علاج طبيعي لنزلات البرد بدون أدوية وعقاقير

العودة للطبيعة لعلاج نزلات البرد

يصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد، وخاصة مع الأجواء الشتوية الباردة، ويلجأ البعض إلى العقاقير الطبية المعتادة، دون وصفة من طبيب متخصص، وبحسب مصادر طبية فإن المضادات الحيوية، غير مناسبة لمعالجة الأمراض الفيروسية، ما دفع البعض للعودة للوصفات الطبيعية التي تساعد في تقوية المناعة، وتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان، لما تحتوية من فيتامينات وعناصر أخرى مفيدة للصحة.

أقوى علاج طبيعي لنزلات البرد

ينصح الأطباء وذوي الخبرة بعدم تناول الأدوية والعقاقير، إلا بوصفة طبية موثوقة، فيما يتجه البعض لتناول مغذيات طبيعية، لا تحتوي على مواد لها آثار جانبية، ومن أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة لعلاج نزلات البرد، مشروب الزنجبيل والليمون والعسل، وإليكم المكونات وطريقة التحضير:

مكونات المشروب السحري

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو رشة من الزنجبيل المطحون.

عصير نصف ليمونة.

كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة عسل نحل (يُضاف بعد أن يهدأ المشروب قليلاً).

طريقة التحضير

يتم غلي الماء، ثم إضافة الزنجبيل، وترك الخليط من 5 إلى 10 دقائق.

إضافة عصير الليمون بعد رفعه من على النار.

الانتظار حتى يدفأ، ثم إضافة العسل مع التقليب بشكل جيد.

فوائد مشروب الزنجبيل والليمون والعسل

بالطبع استخدام المشروبات الطبيعية، مفيد وصحي بشكل عام، كما يعتبر علاج للعديد من الأمراض بدون آثار جانبية، ويعتبر مشروب الزنجبيل والليمون والعسل، من أقوى المشروبات الطبيعية لعلاج نزلات البرد، لاحتوائه على العناصل الآتية:

الزنجبيل يخفف الاحتقان ويقوي المناعة.

الليمون غني بفيتامين C.

العسل مهدئ طبيعي للحلق ومضاد للبكتيريا.

ويمكن تناول هذا المشروب السحري مرتين أو ثلاثة خلال اليوم، ويصبح أكثر فائدة بإضافة رشدة قرفة أو قرنفل لزيادة الدفء ومقاومة الفيروسات.