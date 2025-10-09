نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس الإسرائيلي يشكر الوسطاء ويصف اتفاق غزة بفرصة لإنهاء الحرب وإعادة الترميم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالإعلان عن اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية للترميم والتعافي ووضع حد للحرب المستمرة في القطاع.

هرتسوج: اتفاق غزة يمثل بداية جديدة للسلام

وقال هرتسوج في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الاتفاق يعد نقطة تحول مهمة يمكن أن تمهد الطريق نحو مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء، مؤكدًا أن وقف الحرب سيمنح الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء فرصة لاستعادة الأمل والهدوء بعد شهور طويلة من الصراع.



وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن اتفاق غزة يمثل فرصة لترميم الجراح وتعزيز الثقة بين الشعوب، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة لتعزيز مسار السلام الدائم في المنطقة.

الرئيس الإسرائيلي يشكر الوسطاء والداعمين الدوليين

وقدّم هرتسوج شكره العميق لفريق التفاوض والوسطاء الدوليين الذين ساهموا في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق التاريخي، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي لعبته مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في دفع العملية التفاوضية إلى الأمام.

وأكد أن التعاون الدولي كان عاملًا أساسيًا في التوصل إلى حلول واقعية، مشددًا على أهمية مواصلة هذا الزخم لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وتحقيق سلام مستدام.

إشادة خاصة بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كما توجه الرئيس الإسرائيلي بـ "خالص الشكر" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بما وصفه بـ "القيادة الاستثنائية" التي أظهرها في سبيل تأمين الإفراج عن الرهائن ووضع حد للحرب وفتح أفق جديد للسلام في الشرق الأوسط.



وأضاف هرتسوج قائلًا: "لا شك في أن الرئيس ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده المكثفة التي قادت إلى هذا الاتفاق التاريخي".

استعداد لاستقبال ترامب في إسرائيل

وفي ختام تصريحاته، أوضح هرتسوج أنه في حال قام الرئيس الأمريكي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، فسيُستقبل "باحترام بالغ"، نظرًا لما قدمه من دعم وجهود حاسمة في سبيل إتمام هذا الاتفاق، الذي جلب لحظات من الارتياح العميق للعائلات الإسرائيلية ولأسر الرهائن العائدين إلى ديارهم.