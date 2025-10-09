نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البيت الأبيض ينشر فيديو يصف ترامب بـ«رئيس السلام» بعد اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر البيت الأبيض، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو جديدًا يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«رئيس السلام»، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أنهى الحرب الدائرة وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

البيت الأبيض: ترامب يقود مرحلة جديدة من السلام في الشرق الأوسط

وأوضح الفيديو، الذي تم بثه عبر المنصات الرسمية للبيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قاد مفاوضات معقدة وشاقة انتهت إلى توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، والتي تضمنت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع.



وجاء هذا الفيديو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستكون جزءًا من عملية حفظ السلام في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس سلام دولي في القطاع لضمان استمرارية الأمن والاستقرار ومنع تجدد الصراع.

ترامب: علاقاتنا القوية مع الدول العربية مهدت لاتفاق غزة

وأشار الرئيس الأمريكي في حديثه لوسائل إعلام أمريكية إلى أن علاقته الممتازة مع الدول العربية كانت سببًا رئيسيًا في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، موضحًا أن كافة دول العالم أبدت تأييدها لحل الصراع في غزة، وأن إدارته تلقت دعمًا كبيرًا من شركاء إقليميين ودوليين لإنجاح المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وأكد ترامب أن المحتجزين الإسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم الاثنين المقبل، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد «تغيرات كبيرة في الشرق الأوسط والعالم»، معتبرًا أن اتفاق غزة سيمهد لسلام شامل ومستدام في المنطقة.

تصريحات ترامب: اتفاق غزة بداية عهد جديد من السلام

وكان الرئيس ترامب قد كتب في وقت سابق عبر منصته الرسمية أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل إطلاق جميع الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو «سلام قوي ودائم».

وقال ترامب: «هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية. أشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق».

وختم بقوله: «طوبى لصانعي السلام».