نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية صباح اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم، وذلك بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين الأطراف المعنية بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

القاهرة الإخبارية: تنفيذ الاتفاق يبدأ منتصف اليوم

أكدت القناة في تغطيتها الإخبارية أن وقف إطلاق النار الشامل سيبدأ تطبيقه رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ليضع حدًا لأشهر من التصعيد العسكري في القطاع.



ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إلى جانب تبادل الأسرى بين الطرفين.

الوساطة المصرية والقطرية لعبت دورًا محوريًا

وأوضحت القناة أن مصر وقطر قامتا بدور أساسي في تسهيل المفاوضات والوصول إلى صيغة توافقية تضمن التزام الجانبين بوقف العمليات العسكرية.

كما تم التأكيد على وجود آلية رقابية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره خلال الفترة المقبلة.



ويُعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو تطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، التي تشمل تثبيت التهدئة وبدء إعادة الإعمار وعودة النازحين.

خطوة نحو التهدئة وإعادة الإعمار

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، بمشاركة وفود من حماس والوسيطين المصري والقطري، بالإضافة إلى المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

ويأمل المراقبون أن يُسهم وقف إطلاق النار في غزة في فتح صفحة جديدة من الاستقرار، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات أوسع حول مستقبل القطاع في ظل الدعم الدولي المتزايد للجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر وقطر وتركيا.