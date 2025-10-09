نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، يتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وبدء دخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين الجانبين.

عباس يشيد بجهود ترامب والوسطاء الدوليين

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكافة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدًا استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع جميع الوسطاء والشركاء الدوليين لإنجاح الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

دعوة إلى حل سياسي شامل

وأعرب أبو مازن عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم كما أعلن الرئيس ترامب، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الالتزام بتنفيذ الاتفاق وإدخال المساعدات

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة عبر منظمات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية ضمان عدم حدوث أي عمليات تهجير أو ضم جديدة.

كما أكد على أهمية بدء عملية إعادة إعمار غزة فورًا، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للسكان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.

السيادة الفلسطينية على غزة

وجدد الرئيس عباس تأكيده على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن الربط الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وبإشراف لجنة إدارية وأمنية فلسطينية موحدة تعمل في إطار نظام قانوني واحد، وبالتنسيق مع الدعم العربي والدولي.