إسرائيل تطلق سراح 3 مغاربة شاركوا في "أسطول الصمود"

أحمد جودة - القاهرة - قال حقوقيون مغاربة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أطلقت سراح 3 من مواطني المغرب، اعتقلتهم ضمن عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة كانوا متجهين على متن أسطول الصمود العالمي لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت لجنة مكونة من عدة حقوقيين مغاربة إن إسرائيل أطلقت سراح عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى الجمعيات الحقوقية في المغرب، والناشطين عبدالعظيم بن الضراوي وياسين أكوح، وقد توجهوا إلى مطار إسطنبول.

ورحلت إسرائيل في وقت سابق نشطاء من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، من بينهم مغاربة، بعدما منعت سفن الأسطول من إيصال المساعدات إلى غزة.

وتدفع إسرائيل بصحة اعتراضها للأسطول، إذ تقول إن حصارها البحري المفروض على غزة قانوني، في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس هناك.