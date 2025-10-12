نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء تطبيق النظام الجديد لدخول أوروبا باستخدام الختم الرقمي EES في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تطبيق النظام الجديد المبسط لدخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد، والمعروف اختصارًا باسم EES.

ويهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية الدخول والخروج الرقمي بدلًا من ختم جوازات السفر يدويًا، مع الحفاظ على أهمية التأشيرة التقليدية وعدم إلغائها.

التسجيل المسبق للمسافرين



يشمل النظام الجديد التسجيل المسبق لحاملي تأشيرة شنجن والمسافرين المعفيين منها، سواء كانوا بحاجة لتأشيرة أم لا.

ويُطبق النظام على جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يضمن سرعة الإجراءات وتقليل الازدحام عند نقاط الدخول.

خطة التطبيق التدريجي



وأكدت المصادر المطلعة أن تطبيق النظام بدأ بشكل تدريجي اليوم، وسيتم توسيعه مع بداية العام المقبل ليشمل المطارات الكبرى وشبكات القطارات، على أن يكتمل تطبيق النظام بشكل كامل يوم 10 أبريل 2026، ليشكل خطوة حديثة نحو رقمنة إجراءات السفر الأوروبي وتعزيز الأمن والكفاءة في الموانئ والمطارات.