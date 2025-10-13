نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الخارجية السعودي يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مصر اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى تعزيز جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ووضع حد للتوترات في قطاع غزة.

وتشهد القمة مشاركة قادة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتأتي زيارة الأمير فيصل بن فرحان في إطار الجهود السعودية الدبلوماسية لدعم مبادرات السلام في المنطقة، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التعاون مع المجتمع الدولي والدول المشاركة في القمة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ القمة في خطوة تعكس الجهود المصرية المتجددة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، وتؤكد التزام القاهرة بدور محوري في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة.