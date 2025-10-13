نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو وزوجته يخترقان بروتوكول زيارة ترامب للكنيست الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اخترق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو البروتوكولات الرسمية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الاثنين إلى إسرائيل.

ووفقًا لقناة "أخبار 12" العبرية، فقد استقل نتنياهو وزوجته سيارة الرئيس الأمريكي "الوحش" الرئاسية بجانب ترامب، وتوجها معه إلى مقر الكنيست في القدس الغربية، وهو تصرف لم يكن متضمنًا ضمن البروتوكولات المعلنة قبل الزيارة.

تعديل البروتوكولات بناءً على طلب نتنياهو

وأوضحت القناة العبرية أن مكتب نتنياهو تواصل مع البيت الأبيض يوم الأحد، وطلب تعديل البروتوكولات الرسمية للسماح له ولزوجته باستخدام سيارة ترامب للوصول إلى الكنيست، وهو ما تمت الموافقة عليه قبل الزيارة.

تمت دعوة نتنياهو و زوجته لركوب سيارة ترامب الرئاسية في مطار بن غوريون، والتوجه معًا إلى الكنيست. pic.twitter.com/dTD609M7tJ — Arab-Military (@ashrafnsier) October 13, 2025

زيارة ترامب للكنيست وسط تطورات مهمة في غزة

وصل ترامب إلى الكنيست حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا أمام النواب الإسرائيليين، في الوقت الذي سلمت فيه حركة حماس الرهائن العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وفق خطة وقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأمريكي.

وخلال مراسم الاستقبال، كتب ترامب على سجل الزوار في البرلمان إلى جانب نتنياهو: "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع"، في إشارة إلى الأهمية الرمزية لزيارته ولجهود السلام الجارية في المنطقة.