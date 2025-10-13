نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب أمام الكنيست: فجر تاريخي لشرق أوسط جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، وصف فيها اليوم بأنه "فجر تاريخي لشرق أوسط جديد"، بعد سنوات طويلة من الحرب المستمرة والخطر اللامتناهي.

وأضاف ترامب: "اليوم هدأت السماء، وسكتت المدافع، وهدأت صفارات الإنذار، وأشرقت الشمس على أرض مقدسة تنعم أخيرًا بالسلام".

انتصار إسرائيل وتحويله إلى السلام

وأشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "انتصارًا باهرًا لإسرائيل وللعالم"، مشددًا على أن كل الدول المشاركة تعمل معًا كشركاء في تحقيق السلام.

وأكد أن إسرائيل "حققت كل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح، والآن حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للشرق الأوسط بأكمله".

التركيز على إعادة الاستقرار في غزة

وشدد ترامب على أهمية أن ينصب تركيز سكان غزة بالكامل على استعادة أسس الاستقرار والأمان والكرامة والتنمية الاقتصادية، بما يتيح لهم العيش بحياة أفضل ويستحقها أطفالهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق التقدم السياسي والاقتصادي في المنطقة.