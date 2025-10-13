نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر كلمات صالح الجعفراوي قبل استشهاده تكشف إحساسه بالموت القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منشور صالح الجعفراوي الأخير قبل رحيله يوجع القلوب

آخر كلمات صالح الجعفراوي قبل استشهاده تكشف إحساسه بالموت القادم.. اهتزّ الشارع الفلسطيني بخبر مقتل الصحفي والمصور صالح الجعفراوي في غزة، بعد أن نجا من القصف الإسرائيلي طيلة الحرب الأخيرة، ليُفجع الفلسطينيون والعالم بخبر مقتله بعد ساعات فقط من وقف العدوان، على يد أحد المسلحين الخارجين عن القانون، وفق ما أعلنه الصحفي الفلسطيني أنس النجار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال النجار في منشوره: «ودّعنا صالح الجعفراوي.. صوت غزة الذي لم يرهبه القصف، لكنه رحل بطلقة غدر»، لتتحول صفحات التواصل الاجتماعي إلى مساحة عزاء كبيرة تترحم على روح الصحفي الذي أصبح رمزًا للشجاعة والمقاومة الإعلامية.

آخر ظهور للصحفي صالح الجعفراوي

قبل ساعات من رحيله، نشر الجعفراوي آخر فيديو له على حسابه بموقع "فيسبوك"، تحدث فيه بروح المنتصر عن صمود غزة وشعبها بعد الحرب، قائلًا:

"بدكم مليون سنة لحتى تكسروا هذا الشعب، ومش هتكسروه، من تاني يوم نزلت الجرافات على الطرق، والناس مستنتش إعمار، ونزلت تعمر الطرق وتصلح البيوت لحالها، الله بنستاهل الحياة والله".

رافق الفيديو مشاهد لأهالي غزة وهم يرفعون الركام ويبدؤون بإصلاح منازلهم بأيديهم، على أنغام أغنية «فلسطين بلادي»، في رسالة واضحة للعالم بأن غزة لا تموت، وأن إرادة الحياة أقوى من الدمار.

من هو صالح الجعفراوي؟

يُعد الجعفراوي من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين رافقوا الميدان منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

على مدار عامين، وثق بعدسته معاناة المدنيين في غزة، وشارك في نقل مشاهد القصف والدمار للعالم لحظة بلحظة، متحديًا الموت أكثر من مرة.

لم يكن مجرد ناقل للخبر، بل كان صوتًا للمقهورين ووجهًا لصمود غزة في وجه آلة الحرب، حتى صار اسمه مرتبطًا بكل ما يُنشر عن المقاومة الإنسانية هناك.

صدمة في الوسط الصحفي الفلسطيني

نقابة الصحفيين الفلسطينيين نعت الجعفراوي في بيان عاجل، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن مقتله، مؤكدة أن الجريمة "تمثل طعنة في ظهر حرية الكلمة".

وقال أحد زملائه: "صالح عاش للميدان ومات من أجله.. لم يغادر موقعه حتى آخر لحظة في حياته".