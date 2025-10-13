نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب أمام الكنيست: كوشنر يحب إسرائيل لدرجة أن إيفانكا اعتنقت اليهودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصهره جاريد كوشنر لدوره في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى مدى حبه لإسرائيل بطريقة طريفة خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي.

وقال ترامب ضاحكًا: "في الواقع، كوشنر يحب إسرائيل لدرجة أن ابنتي إيفانكا قد اعتنقت اليهودية"، في إشارة إلى اعتناق إيفانكا الديانة اليهودية عام 2009 قبل زواجها من كوشنر. وأضاف: "زواجهما رائع، ويتوافقان بشكل مثالي".

وتخلل خطاب ترامب إشادة بالرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية"، مضيفًا وسط ضحكات الحاضرين: "ليس من السهل التعامل معه، لكن هذا ما يجعله عظيمًا".