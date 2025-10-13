نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب أمام الكنيست: الرئيس السابق كان أضعف حاكم شهدته أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي إن هناك رئيسًا سابقًا وصفه بأنه "أضعف حاكم شهدته الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أبدت استعدادها لذلك"، مشيرًا إلى أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته الحالية لإسرائيل، بعد أيام من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصهره جاريد كوشنر، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.