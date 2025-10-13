نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يرشح ترامب لجائزة إسرائيل ليصبح أول شخص غير إسرائيلي يحصل عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ترشيحه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح أول شخص غير إسرائيلي يحصل على جائزة إسرائيل، أرفع وسام شرف في الدولة العبرية.

وشكر نتنياهو ترامب على ما قدمه لدولة إسرائيل، واصفًا إياه بأنه "أعظم صديق حظيت به دولة إسرائيل في البيت الأبيض"، مشيدًا بدوره في دعم جهود السلام وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وكان ترامب قد قال خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: "لقد أظهرنا معًا أن السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة"، مؤكدًا أهمية دعم السلام بدلًا من الحرب، وضرورة إعطاء الأولوية لإعادة الاستقرار والتنمية الاقتصادية في غزة لتعويض سنوات من الخوف والإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان في إطار زيارة ترامب الحالية لإسرائيل والمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.