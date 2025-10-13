نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب للرئيس الإسرائيلي: لماذا لا تمنح نتنياهو عفوًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإسرائيلي بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا، قائلًا خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: "لماذا لا تمنح نتنياهو عفوًا؟".

وأضاف ترامب: "اتفاق غزة جاء في وقت كانت فيه الحرب سيئة ومستعرة"، معبرًا عن اعتزازه بالتواجد في إسرائيل، ومشددًا على محبته للبلاد ورغبته في أن تصبح إسرائيل أعظم دولة.

وتأتي تصريحات ترامب ضمن زيارته الحالية لإسرائيل، والتي تزامنت مع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة، وقبيل مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.