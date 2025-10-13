نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاطبا نتنياهو.. أول توصية لترامب بعد اتفاق وقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، مخاطبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم تعد في حالة حرب ويمكنك أن تصبح أكثر لطفا".

وأضاف ترامب، اليوم الاثنين، في كلمته أمام الكنيست: "لقد أظهرنا معا أن السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة".

وأوضح ترامب، أنه يعتزم أن أكون شريكًا في جهود إعادة إعمار غزة.

ووجه الرئيس الأمريكي، رسالة لإيران قال فيها: "نحن مستعدون للاتفاق متى كنتم مستعدين وهذا سيكون أفضل قرار تتخذونه".

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".