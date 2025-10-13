نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يلغى حضوره قمة شرم الشيخ بعد معارضة بعض الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الاثنين، إلغاء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر عقدها في مصر، بعد معارضة شديدة من عدة دول مشاركة في المؤتمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة لنتنياهو لحضور القمة، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح أن نتنياهو لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب موعد المؤتمر من بداية العيد، معربًا عن شكره للرئيس ترامب على دعوته وجهوده في توسيع دائرة السلام بالمنطقة.

وأكد نتنياهو أن موقفه لا يقلل من التقدير للجهود المبذولة لإحلال السلام، مشيرًا إلى أهمية السلام القائم على القوة كآلية لضمان استقرار الشرق الأوسط.