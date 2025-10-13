نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: إشراك السلطة الفلسطينية شرط أساسي للسلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور قمة شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب في غزة "إشارة جيدة جدًا".

وأوضح ماكرون خلال كلمته أن هذه الخطوة تظهر الإرادة الدولية بإشراك السلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة في المرحلة التالية كجهة شرعية، مؤكدًا أن "السلام الدائم ممكن فقط بمنح الفلسطينيين مكانتهم المستحقة".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن خطة السلام الفرنسية-السعودية تشمل إصلاحات ضرورية في السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس "بدأ بالفعل في تنفيذ التزاماته بشكل عملي"، من خلال مراجعة المناهج الدراسية وإجراء بعض التعيينات الإدارية.

وأكد ماكرون أن هذه الإجراءات تمثل "إشارات إيجابية" على طريق تحقيق السلام الشامل في المنطقة، معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.